В Сети отчитали Тарзана за незнание географии

Актер Сергей Глушко (Тарзан) опубликовал в Instagram видео с северными оленями с «Северно-Южного полюса». Подписчики артиста решили поучить его географии.

«Лапландия. Северно-Южный полюс», — так он подписал свой ролик.

На видео артист рассказал, что встретил «настоящих оленей Санта-Клауса».

«Хорошенькие, рогастенькие», — отметил он.

«Полюс бывает или южный, или северный. Но никак через черточку», — написала Глушко @eliseeva4400 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Некоторые интернет-пользователи усомнились, что артист действительно находится в Лапландии.

«Сургут же вроде», — заявила @zwiga2009_2.

Другой пользователь рассказал, что видел таких оленей на Новый год, когда работал в Барвихе.