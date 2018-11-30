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В Сети отчитали Тарзана за незнание географии 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Актер Сергей Глушко (Тарзан) опубликовал в Instagram видео с северными оленями с «Северно-Южного полюса». Подписчики артиста решили поучить его географии.
«Лапландия. Северно-Южный полюс», — так он подписал свой ролик.
На видео артист рассказал, что встретил «настоящих оленей Санта-Клауса».
«Хорошенькие, рогастенькие», — отметил он.
«Полюс бывает или южный, или северный. Но никак через черточку», — написала Глушко @eliseeva4400 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Некоторые интернет-пользователи усомнились, что артист действительно находится в Лапландии.
«Сургут же вроде», — заявила @zwiga2009_2.
Другой пользователь рассказал, что видел таких оленей на Новый год, когда работал в Барвихе.
Сергей Глушко , Шоу-бизнес
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