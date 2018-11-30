Пианистка заявила, что только благодаря таким программам сегодня можно донести правду до народа.
В Сети идет сбор подписей под петицией, в которой основное требование закрыть программу Андрея Малахова «Прямой эфир» и другие подобные передачи. Многие деятели культуры и искусства, среди которых Мария Шукшина, Андрей Мерзликин, Алика Смехова хотят, чтобы этот позор ушел из сетки вещания.
Однако есть и те, кто считает, что только благодаря таким программам можно донести всю правду до народа. Одной из таких защитник ток-шоу является пианистка, бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская. Она заявила, что ток-шоу — это единственная возможность противостоять несправедливости в любом ее проявлении.
По мнению пианистки, те кто требуют закрыть ток-шоу просто боятся смотреть правде в глаза. Она считает, что яркие личности на телевидении всегда были интересны и востребованы. Виталина также встала на защиту Андрея Малахова. Она отметила, что всегда будет ему благодарна, потому что он позволил ей донести ее дочку зрения до широких масс, сообщает портал Dni.ru.