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Виталина Цымбалюк-Романовская встала на защиту ток-шоу Андрея Малахова 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: ТАСС
Пианистка заявила, что только благодаря таким программам сегодня можно донести правду до народа.
В Сети идет сбор подписей под петицией, в которой основное требование закрыть программу Андрея Малахова «Прямой эфир» и другие подобные передачи. Многие деятели культуры и искусства, среди которых Мария Шукшина, Андрей Мерзликин, Алика Смехова хотят, чтобы этот позор ушел из сетки вещания.
Однако есть и те, кто считает, что только благодаря таким программам можно донести всю правду до народа. Одной из таких защитник ток-шоу является пианистка, бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская. Она заявила, что ток-шоу — это единственная возможность противостоять несправедливости в любом ее проявлении.
По мнению пианистки, те кто требуют закрыть ток-шоу просто боятся смотреть правде в глаза. Она считает, что яркие личности на телевидении всегда были интересны и востребованы. Виталина также встала на защиту Андрея Малахова. Она отметила, что всегда будет ему благодарна, потому что он позволил ей донести ее дочку зрения до широких масс, сообщает портал Dni.ru.
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Мария Шукшина , Андрей Мерзликин , Андрей Малахов , Алика Смехова , Армен Джигарханян , Дни.Ру , Шоу-бизнес
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