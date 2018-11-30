Виталина Цымбалюк-Романовская встала на защиту ток-шоу Андрея Малахова

Пианистка заявила, что только благодаря таким программам сегодня можно донести правду до народа.

Однако есть и те, кто считает, что только благодаря таким программам можно донести всю правду до народа. Одной из таких защитник ток-шоу является пианистка, бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская. Она заявила, что ток-шоу — это единственная возможность противостоять несправедливости в любом ее проявлении.