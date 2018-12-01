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Музыкантов известной группы повязали на вокзале
Музыкантов известной группы повязали на вокзале

Ани Лорак откровенно высказалась о стычках со Шнуровым на шоу «Голос» 

Дни.ру + ещё 2 4 часа назад
Фото: кадр из программы
Наставница 7-го сезона "Голоса" высказалась об отношениях с коллегами на съемочной площадке шоу.
Седьмой сезон шоу "Голос" усмешно идет на Первом канале, радуя телезрителей новыми неожиданностями. Состав наставников претерпел значительные изменения. Теперь конкурсантов оценивают Константин Меладзе, Ани Лорак, Баста и фронтмен Ленинграда "Сергей Шнуров".
С первого дня съемок ходили слухи, что на площадке царит не совсем дружеская атмосфера. В частности, обсуждали Ани Лорак и Сергея Шнурова, которые якобы даже не здороваются друг с другом.
Однако Лорак поспешила развеять эти слухи. Она уверяет, что отлично ладит с 45-летним музыкантом. "Вначале у нас была притирка. Но сейчас уже все хорошо, мы привыкли друг к другу. Для меня Сергей Шнуров стал большим открытием. Он оказался очень приятным в общении человеком", — раскрыла интригу Лорак.
В социальной сети Instagram Ани Лорак опубликовала короткое видео, сделанное во время съемок очередного выпуска музыкального шоу "Голос". В красных креслах наставников все те же: рэпер Баста, лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров, композитор Константин Меладзе и певица Ани Лорак.
На видео артистка запечатлена идущей к своему месту. Для записи шоу певица выбрала черное короткое платье, изюминкой которого стало головокружительное декольте. "Вы готовы?" — спросила у подписчиков Ани в подписи к ролику.
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Константин Меладзе , Сергей Шнуров , Шоу-бизнес , Санкт-Петербург
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