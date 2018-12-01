Ани Лорак откровенно высказалась о стычках со Шнуровым на шоу «Голос»

Наставница 7-го сезона "Голоса" высказалась об отношениях с коллегами на съемочной площадке шоу.

С первого дня съемок ходили слухи, что на площадке царит не совсем дружеская атмосфера. В частности, обсуждали Ани Лорак и Сергея Шнурова, которые якобы даже не здороваются друг с другом.

Однако Лорак поспешила развеять эти слухи. Она уверяет, что отлично ладит с 45-летним музыкантом. "Вначале у нас была притирка. Но сейчас уже все хорошо, мы привыкли друг к другу. Для меня Сергей Шнуров стал большим открытием. Он оказался очень приятным в общении человеком", — раскрыла интригу Лорак.

В социальной сети Instagram Ани Лорак опубликовала короткое видео, сделанное во время съемок очередного выпуска музыкального шоу "Голос". В красных креслах наставников все те же: рэпер Баста, лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров, композитор Константин Меладзе и певица Ани Лорак.

На видео артистка запечатлена идущей к своему месту. Для записи шоу певица выбрала черное короткое платье, изюминкой которого стало головокружительное декольте. "Вы готовы?" — спросила у подписчиков Ани в подписи к ролику.