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Жительница Москвы уверяет, что ждет тройню от Филиппа Киркорова 

Teleprogramma.pro + ещё 3 2 часа назад
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Светлана Софиева требует от поп-короля 200 тысяч долларов на оплату медицинских расходов, связанных с предстоящими родами.
Москвичка Светлана Софиева стала гостьей программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Она сразу же ошарашила всех присутствующих зрителей новостью о том, что ждет тройню от поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Женщина пояснила, что половая связь произошла с Киркоровым случайно. Софиева ярая фанатка музыканта. Она не пропускала ни одного его шоу. Однажды они случайно столкнулись в ресторане. Киркорову дама приглянулась. Ночку они коротали в шикарном отеле.
После «ночи любви» Киркоров и Софиева продолжили свои встречи. Причем делали это в одном и том же номере, видимо, чтобы сильно не светиться в других местах. По словам Софиевой, поп-король влюбился в нее. Он даже посвящал ей песни.
В итоге, как утверждает Софиева, все закончилось ее беременностью. И вот тут-то поп-короля словно подменили. Он просто перестал выходить на связь и общаться с девушкой, которую еще недавно боготворил. Сейчас «дама сердца» требует от исполнителя 200 тысяч долларов, которые нужны для того, чтобы родить в хорошей клинике.
Впрочем, детектор лжи показал, что дама врет и с Киркоровым в интимную связь она не вступала. Огромный живот «с тройней» обусловлен некой патологией, которой страдает дама. Заявление взбесило Софиеву. Она стала угрожать медикам судом. Чуть позже врачи пояснили, что у женщины редкая болезнь — ложная беременность, сообщает портал Dni.ru.
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Филипп Киркоров , Андрей Малахов , Дни.Ру , Шоу-бизнес , Москва
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