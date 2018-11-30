Жительница Москвы уверяет, что ждет тройню от Филиппа Киркорова

Светлана Софиева требует от поп-короля 200 тысяч долларов на оплату медицинских расходов, связанных с предстоящими родами.

Москвичка Светлана Софиева стала гостьей программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым . Она сразу же ошарашила всех присутствующих зрителей новостью о том, что ждет тройню от поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова . Женщина пояснила, что половая связь произошла с Киркоровым случайно. Софиева ярая фанатка музыканта. Она не пропускала ни одного его шоу. Однажды они случайно столкнулись в ресторане. Киркорову дама приглянулась. Ночку они коротали в шикарном отеле.

После «ночи любви» Киркоров и Софиева продолжили свои встречи. Причем делали это в одном и том же номере, видимо, чтобы сильно не светиться в других местах. По словам Софиевой, поп-король влюбился в нее. Он даже посвящал ей песни.

В итоге, как утверждает Софиева, все закончилось ее беременностью. И вот тут-то поп-короля словно подменили. Он просто перестал выходить на связь и общаться с девушкой, которую еще недавно боготворил. Сейчас «дама сердца» требует от исполнителя 200 тысяч долларов, которые нужны для того, чтобы родить в хорошей клинике.