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Шнуров отозвался на критику Пригожина о творчестве «Ленинграда» 

Рамблер + ещё 15 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Лидер музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров отозвался на критику продюсера Иосифа Пригожина в свой адрес. Все, что он думает по этому поводу, он изложил в стихотворной форме в своем инстаграме.
"Чтобы не прослыть последним лохом,
По себе людей я впредь не меряю.
Раз на русском языке петь плохо,
Буду слушать я теперь Валерию.
Там все чистенько, ну, прям как в каземате,
И во славу, несомненно, божию.
У меня ж, как в жизни — мат на мате,
Да ещё с моей пропитой рожею.
Пусть настигнет кара многократная.
Каюсь, был неправ, что пел, как слышится.
Забираю все слова обратно я.
Пусть камыш здесь больше не колышется".
Ранее Пригожин выступил с критикой в адрес фанатов группы «Ленинград» из-за скандирования матерных песен вместе с Сергеем Шнуровым.
«Я ничего против Шнурa не имею, но когда 80 тысяч лoхов стоят и вместе с ним пoют три буквы… Я сразу обращаю внимание на общество, что ему не хватает того самого, о котором говорит Шнур», — заявил он.
Комментарии63
Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин , Шоу-бизнес
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