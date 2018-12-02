Шнуров отозвался на критику Пригожина о творчестве «Ленинграда»

"Чтобы не прослыть последним лохом,

По себе людей я впредь не меряю.

Раз на русском языке петь плохо,

Буду слушать я теперь Валерию.

Там все чистенько, ну, прям как в каземате,

И во славу, несомненно, божию.

У меня ж, как в жизни — мат на мате,

Да ещё с моей пропитой рожею.

Пусть настигнет кара многократная.

Каюсь, был неправ, что пел, как слышится.

Забираю все слова обратно я.

Пусть камыш здесь больше не колышется".

Ранее Пригожин выступил с критикой в адрес фанатов группы «Ленинград» из-за скандирования матерных песен вместе с Сергеем Шнуровым.