Группа «Аквариум» объявила о переносе турне по Украине

Группа "Аквариум" перенесла концерты на Украине , запланированные на декабрь текущего года, из-за непредвиденных обстоятельств. Как сообщил на своей странице в Facebook лидер группы Борис Гребенщиков, музыканты рассчитывают выступить перед украинской публикой в июне 2019 года.

"К сожалению, по причинам форс-мажора, наш тур по Украине не может состояться… Концерты не отменяются, а переносятся на более разумное время. Надеемся, что на июнь", — отмечается в сообщении.

Музыканты планировали посетить Одессу, Херсон, Запорожье, Днепропетровск и Харьков в декабре 2018 года. Однако, как следует из обновленного расписания концертов, гастроли смещены на июнь 2019 года.

Накануне в ряде СМИ высказывались версии, что группа могла перенести концерты из-за запрета Государственной пограничной службы Украины на въезд в страну мужчинам — гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет. Однако сами музыканты не называют причину. ТАСС запросил комментарий группы, но пока им не располагает.

27 ноября Борис Гребенщиков отметил свое 65-летие на сцене Большого концертного зала "Октябрьский" в Санкт-Петербурге.

Музыкальную группу "Аквариум" Гребенщиков основал в 1972 году вместе со школьным товарищем Анатолием Гуницким. Гребенщиков стал вокалистом, гитаристом и автором большинства песен коллектива. Вместе с "Аквариумом" и как сольный исполнитель Борис Гребенщиков выпустил более 30 музыкальных альбомов. Последний к настоящему моменту — сольный "Время N" — вышел в цифровом формате в феврале 2018 года.