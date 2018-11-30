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Ольга Остроумова получила травму ноги на репетиции спектакля 

Teleprogramma.pro 47 минут назад
Фото: globallookpress.com
Народная артистка России Ольга Остроумова по праву считалась одной из первых красавиц отечественного кинематографа. Несмотря на преклонный возраст, Ольге Михайловне уже исполнился 71 год, она продолжает выступать на театральной сцене. Во время одной из репетиций актрис получила серьезную травму ноги. В Театре имени Моссовета состоится спектакль с участием Остроумовой, в которой ей досталась одна из главных ролей. Актриса сыграет пожилую авантюристку по имени Августа. Коллеги Ольги Михайловны не скрывают, что травма доставила ей немало хлопот, однако она отказалась срывать рабочий процесс.
Сын актрисы Михаил Левитин-младший, поставивший спектакль с участием матери, нашел выход из ситуации: он дополнил образ героини Остроумовой тростью, на которую она могла бы опираться, облегчая, тем самым, боль.
«Эта палка ей ужасно мешала, мне тоже не нравилась. Но мне было очень жалко маму, и я делал вид, что это замечательное режиссерское решение. Слава Богу, за несколько дней до предпремьерных прогонов спектакля мама со словами «Не может Августа быть немощной!» выбросила эту палку ко всем чертям — и пошла играть без намека на прихрамывание», — вспоминает Левитин-младший.
Напомним, что у актрисы Ольги Остроумовой есть двое детей от брака с театральным режиссером и писателем Михаилом Левитиным: дочка Ольга и сын Михаил. Третьим супругом артистки стал Валентин Гафт. Ольга Михайловна не только счастлива в браке, у нее есть трое внуков и любимая профессия, пишет 7days.ru.
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Валентин Гафт , Михаил Левитин , Ольга Остроумова , Театра им. Моссовета , журнал "7 Дней" , Шоу-бизнес
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