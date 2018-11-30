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Кейт Миддлтон надела старое платье и дала незнакомцу себя поцеловать 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Arthur Edwards – WPA Pool / Getty Images
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон посетила Лестерский университет, где ее познакомили с проектом, продвигаемым бывшим владельцем футбольного клуба Вичаем Шриваддханапрабхой (Vichai Srivaddhanaprabha). Об этом сообщает Daily Mail.
Юный участник проекта Сай Готани (Sai Gotani) бросился к Кейт и поцеловал ее в щеку. Каль, мать Сая и его брата-близнеца, также присутствовавшего на встрече, сказала ей, что ее сыновья «безумно взволнованы встречей» с герцогиней.
Для своего визита в университет Кейт Миддлтон надела строгое серое платье-пальто марки Catherine Walker с широкой юбкой и черной окантовкой воротника и манжет. Герцогиня Кембриджская уже надевала эту вещь в августе 2018 года, когда вместе с королевской семьей посещала одну из церковных служб в шотландской резиденции Балморал.
Ранее в ноябре 2018 года сообщалось, что герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон уличили в том, что по ее заказу известные дизайнеры и модные дома меняли покрой и фасон своей готовой одежды. Следуя советам своего стилиста Наташи Арчер (Natasha Archer), герцогиня заказывала более длинные и более скромные варианты популярных моделей платьев и костюмов Alexander McQueen, Erdem, Temperley London и дргугих вещей, меняла длину и форму рукавов, воротников и других деталей.
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Кейт Миддлтон , Шоу-бизнес
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