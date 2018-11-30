Продюсер «Ласкового мая» пообещал «раскрутить» дочь Осина

Продюсер «Ласкового мая» раскрутит дочь Осина

«Я уже все сделал», — отметил он, назвав себя «лучшим продюсером столетия».

По словам Разина, голос Агнии мягок, как у отца, а тембр — хороший, поэтому ее ждут «большая» карьера, «огромное» будущее и «приличная» зарплата.

Продюсер добавил, что в будущем году Агния Осина в качестве специального гостя примет участие в 58 концертах всероссийского тура «30 лет вместе». Другими его участниками станут певица Наталья Гулькина и группы «Мечтать», «Фристайл» и «Ласковый май». Агния будет петь песню об отце, которую записала недавно, а также хит Осина «Плачет девушка в автомате».

Кроме того, вскоре Агния Осина поучаствует в съемках художественного фильма о «Ласковом мае», в котором сыграет певицу Наталью Грозовскую.

«Скоро вся страна будет ее лицезреть», — предупредил Разин, пообещав опекать Агнию и сделать ее самой успешной, независимой, богатой и талантливой девочкой России.