Продюсер «Ласкового мая» пообещал «раскрутить» дочь Осина

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Продюсер «Ласкового мая» раскрутит дочь Осина 

Рамблер 1 час назад
16-летняя дочь скончавшегося певца Евгения Осина Агния станет звездой. Об этом «Комсомольской правде» рассказал продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.
«Я уже все сделал», — отметил он, назвав себя «лучшим продюсером столетия».
По словам Разина, голос Агнии мягок, как у отца, а тембр — хороший, поэтому ее ждут «большая» карьера, «огромное» будущее и «приличная» зарплата.
Продюсер добавил, что в будущем году Агния Осина в качестве специального гостя примет участие в 58 концертах всероссийского тура «30 лет вместе». Другими его участниками станут певица Наталья Гулькина и группы «Мечтать», «Фристайл» и «Ласковый май». Агния будет петь песню об отце, которую записала недавно, а также хит Осина «Плачет девушка в автомате».
Кроме того, вскоре Агния Осина поучаствует в съемках художественного фильма о «Ласковом мае», в котором сыграет певицу Наталью Грозовскую.
«Скоро вся страна будет ее лицезреть», — предупредил Разин, пообещав опекать Агнию и сделать ее самой успешной, независимой, богатой и талантливой девочкой России.
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Андрей Разин , Наталья Гулькина , Евгений Осин , Комсомольская правда , Шоу-бизнес , Видео
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