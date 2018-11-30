Голая Волочкова села на шпагат прямо в сугроб 

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала фотографию, на которой она голая сидит на шпагате в сугробе, прикрываясь банным веником.
Фото голой балерины опубликовано в Instagram Волочковой.
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В жару и стужу жгучую🤣 Всем, кто скучал по фирменному шпагату, посвящается 👍🏻 #глазамилюбимого #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet
Напомним, в марте Волочкова выложила в Сеть свои обнаженное фото из бани.