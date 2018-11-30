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Голая Волочкова села на шпагат прямо в сугроб 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 27 минут назад
Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала фотографию, на которой она голая сидит на шпагате в сугробе, прикрываясь банным веником.
Фото голой балерины опубликовано в Instagram Волочковой.
Напомним, в марте Волочкова выложила в Сеть свои обнаженное фото из бани.
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Анастасия Волочкова , Шоу-бизнес , Видео
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