Голливудский режиссер Квентин Тарантино впервые женился, избранницей 55-летнего кинематографиста стала израильская модель и певица Даниэль Пик, которая моложе его на 20 лет. Супруги познакомились в 2009 году, но тогда отношения между ними не сложились, и пара распалась. Спустя семь лет Тарантино и Пик решили дать другу второй шанс, и на этот раз закоренелый холостяк отправился со своей возлюбленной под венец. Скромная церемония бракосочетания режиссера и модели состоялась 28 ноября в Лос-Анджелесе.