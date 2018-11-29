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Квентин Тарантино впервые женился 

Рамблер 42 минуты назад
Голливудский режиссер Квентин Тарантино впервые женился, избранницей 55-летнего кинематографиста стала израильская модель и певица Даниэль Пик, которая моложе его на 20 лет. Супруги познакомились в 2009 году, но тогда отношения между ними не сложились, и пара распалась. Спустя семь лет Тарантино и Пик решили дать другу второй шанс, и на этот раз закоренелый холостяк отправился со своей возлюбленной под венец. Скромная церемония бракосочетания режиссера и модели состоялась 28 ноября в Лос-Анджелесе.
Квентин Тарантино , Шоу-бизнес , Видео , В мире , Общество , США
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