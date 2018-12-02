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Федосеева-Шукшина раскрыла подробности бракосочетания с Алибасовым 

Рамблер + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о том, что ее свадьба с продюсером Бари Алибасовым оказалась неожиданностью для всех и в первую очередь для нее самой, сообщает телеканал НТВ.
Фактически все началось с похищения невесты, что было спланировано, как настоящая спецоперация. Продюсер заманил актрису в загс под предлогом того, что они якобы приглашены на торжество к друзьям в качестве свидетельницы.
«Я даже не успела подумать как следует», — заявила Федосеева-Шукшина, отметив, что она до сих пор не уверена в правильности своего решения.
Все произошло стремительно откуда-то появились обручальные кольца, а служащие загса уже начали оформлять необходимые документы.
Алибасов и Шукшина знакомы с 1996 года, тогда ей было 56. А Алибасову 47. Начался роман, но в итоге они расстались на семь лет. Продюсер за это время успел жениться и развестись.
Впрочем, его жена настаивает на том, что они не разведены.
Сын Алибасова на свадьбу отца не явился. Не в восторге от происходящего и дочери актрисы. Младшая Ольга предложила Шукшиной сменить фамилию на Федосеева-Алибасова, чтобы не позорить память отца. Лояльно отнеслись к новости внуки женщины. Старший Макар приехал на свадьбу со своей девушкой.
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Лидия Федосеева-шукшина , НТВ , Шоу-бизнес
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