Шукшина рассказала о свадьбе с Алибасовым

По ее словам, брачная церемония стала сюрпризом не только для всей страны, но и для нее самой.

Свадьба началась с похищения невесты, которую Алибасов спланировал как настоящую спецоперацию. Он заманил актрису в ЗАГС якобы на торжество к друзьям в качестве свидетельницы.

"Я даже не успела подумать как следует", — заявила Федосеева-Шукшина.

Как отмечается, дочери артистки решение матери вновь выйти за Алибасова восприняли в штыки.