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Шукшина рассказала о свадьбе с Алибасовым 

Газета.Ru + ещё 4 44 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина поделилась впечатлениями о свадьбе с известным продюсером Бари Алибасов в интервью телеканалу НТВ.
По ее словам, брачная церемония стала сюрпризом не только для всей страны, но и для нее самой.
Свадьба началась с похищения невесты, которую Алибасов спланировал как настоящую спецоперацию. Он заманил актрису в ЗАГС якобы на торжество к друзьям в качестве свидетельницы.
"Я даже не успела подумать как следует", — заявила Федосеева-Шукшина.
Как отмечается, дочери артистки решение матери вновь выйти за Алибасова восприняли в штыки.
Ранее сообщалось, что экс-супруга Бари Алибасова Виктория Максимова обвинила его в двоеженстве.
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Лидия Федосеева-шукшина , Виктория Максимова , Бари Алибасов , НТВ , Шоу-бизнес
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