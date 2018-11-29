«Училась ходить заново»: откровения пережившей клиническую смерть Понаровской

В начале 2000-х певица пропала с экранов. Ирина отказывалась от участия в сборных концертах и не общалась с прессой. Ходили слухи, что Понаровская серьезно больна, говорили, что уехала за границу.

Недавно знаменитость отметила 65-летие. Сейчас она редко выступает: на корпоративах и только за приличный гонорар.

"Так получилось, что сейчас я не завишу от успеха, меня он не отравляет. Я знаю, что есть другая жизнь и мне так хочется ею пожить. Что я, собственно, и делаю. Надо всегда вовремя сказать себе "стоп". Главное не деградировать, а сцена переживет. Все же происходит и без меня?" — сообщила вокалистка.

Звезда призналась, что отказаться от сцены было непросто. "Я ни с кем не общалась, я ушла. Я живу другой жизнью. Я училась жить заново, я не знала просто, куда деть свое тело, мне нужно было учиться, как младенцу ходить", — вспомнила Понаровская.

Вокалистка сообщила, что ее очень задела публикация в прессе, в которой высмеивали ее якобы бедственное положение.

"Ирина Понаровская живет в многоэтажке в трехкомнатной квартире со своими внуками". И что? А 30 лет назад все так жили! Ребята, мы пришли голые и уйдем голыми! И ваши виллы, какими бы они не были роскошными, иллюзорными, они все останутся здесь. А вам на суд идти туда!" — заявила она.

В доказательство Ирина перечислила все свое недвижимое имущество. Артистка имеет дом в Подмосковье, две квартиры в Москве, два дома в Эстонии. Был дом в Майами, который певица продала. Понаровская отметила, что не считает себя бедной.

Артистка всегда ощущала в себе нечто мистическое. В молодости Ирина пережила две клинические смерти, что не могло не оставить отпечаток на ее личности: "Не просто так я в 25 лет чуть не умерла, не просто так я выздоровела. Я не знала откуда ко мне пришла информация, которая меня сделала здоровой. Я знаю, что у меня есть что-то в правой руке: снять ячмень с глаза, убрать воспаление могу. Но я не понимаю, что я делаю".