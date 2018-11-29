Создатели «Игры престолов» воскресили мертвых героев

Погибшие персонажи «Игры престолов» вернутся в сериал в специальном эпизоде, — он войдет в коллекционное издание всего шоу, которое появится на прилавках после завершения финального сезона саги. Согласно СМИ, в спецвыпуске могут появиться Эддард Старк и кхал Дрого.

Создатели «Игры престолов» выпустят специальный эпизод с погибшими героями сериала, в котором появится Эддард Старк, персонаж актера Шона Бина. По информации издания Entertainment Weekly, спецвыпуск, съемки которого прошли в британском Белфасте, не будет показываться в эфире и не станет частью финального сезона саги. Вместо этого он войдет в расширенное издание всего фэнтези, релиз которого запланирован на будущий год.

Согласно источнику, в специальном эпизоде — помимо Эддарда Старка — может появиться и кхал Дрого, которого сыграл Джейсон Момоа , звезда выходящего на экраны в декабре блокбастера «Аквамен»: актера якобы видели в столице Северной Ирландии в дни съемок.

Официального подтверждения участия Момоа в спецсерии, однако, от создателей пока что не поступало.

Эддард Старк и кхал Дрого были одними из главных персонажей первого сезона «Игры престолов». По его сюжету Эддард, хранитель Севера, лорд Винтерфелла, а также отец Робба, Сансы, Арьи, Брана и Рикона Старков ( Джона Сноу держим в уме), отправляется служить десницей короля Роберта Баратеона в Королевскую гавань. После смерти правителя Семи Королевств Старк, зная страшную правду о претендующем на трон Джоффри Баратеоне, «сыне» Роберта, пытается не допустить коронации принца, и вскоре его публично казнят за измену государству.

Что касается Дрого, то на старте сериала он, будучи предводителем самого большого дотракийского кхаласара (то есть племени), берет в жены будущую Матерь драконов Дейенерис Таргариен, дочь бывшего короля Вестероса. Сближаясь с супругой, он обещает вернуть железный трон законному наследнику — их общему сыну, находящемуся в утробе Дайенерис. После захвата в плен рабов и просьбы Таргариен помиловать женщин и детей, у Дрого возникает конфликт с одним из членов кхаласара, в результате которого кхал получает рану, которая впоследствии проводит его к смерти.

Уже погибнув, Старк и Дрого продолжали появляться в некоторых сериях абсолютного хита HBO, однако появления эти были исключительно эпизодическими и касались воспоминаний других героев.

Показ восьмого сезона «Игры престолов» начнется в апреле будущего года, при этом точную дату премьеры финала создатели сериала еще не объявили. По словам актеров, принимавших участие в съемках последней части саги, сезон будет одним из самых кровавых и захватывающих в многолетней истории проекта.

Уже после окончания сериала HBO планирует выпустить приквел «Игры престолов», в основу которого, согласно сценаристу проекта и автору фэнтезийного цикла романов «Песнь Льда и Огня» Джорджу Р. Р. Мартину , лягут события из его книги «Пламя и кровь», появившейся в продаже на прошлой неделе.

«Ни один из проектов нельзя назвать спин-оффом в традиционном смысле. Вы не увидите дальнейшие приключения Арьи, Сансы или Джона Сноу, вы будете путешествовать назад во времени», — подчеркнул писатель в одном из интервью.

Ранее он также поведал, что действия в его новом произведении разворачиваются за несколько сотен лет до показанных в сериале и касаются истории правления династии Таргариенов. Как сообщил автор, в ближайшее время он будет заниматься написанием шестой книгой серии «Песнь льда и пламени», которую фанаты ждут уже более пяти лет.

«Я уже несколько лет не могу с ним никак справится. Понимаете, «Ветра зимы» — это не совсем роман, это дюжина романов, в каждом из которых есть свои уникальные протагонисты, свои второстепенные персонажи, союзники и любовники, их окружающие. Из всего этого необходимо сплести очень сложно устроенное повествование. Это очень и очень сложно. А «Кровь и огонь», напротив, очень простая история. Не в том смысле, что ее просто написать, на это у меня все равно ушли годы, но как книга она проще», — сказал Мартин.

Премьера «Игры престолов» состоялась в апреле 2011 года. На данный момент для просмотра доступны семь полноценных сезонов саги, включающие в себя в общей сложности 67 серий.