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Гоген Солнцев считает, что его престарелая супруга одержима демонами 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Вся страна уже несколько недель обсуждает происшествие, которое произошло в студии программы Прямой эфир». Престарелая жена Гогена Солнцева набросилась с кулаками на свою дочь и выбила ей зуб. Гоген до сих пор пребывает в шоке. Он рассказал, что вставлял дочери Терешкович зуб за свой счет. Фрик считает, что скорее всего после пластических операций и резкого омоложения, его супруга подсела на психотропные препараты. Кроме того, она стала употреблять алкоголь. По словам Гогена, он не ожидал такой реакции от Кати и теперь находится в замешательстве.
«Из милой девушки она превратилась в одержимого демонами человека», — заявил Гоген Солнцев.
Фрик отметил, что не виделся с супругой уже три недели. Он поставил жене условие: помириться с дочерью, однако та пока ушла в тень и, судя по всему, идти на мировую не собирается. Солнцев считает, что Екатерина опозорила его на всю страну. Передача шла в рейтинговое время и ее посмотрели миллионы россиян.
Гоген также отметил, что сейчас он не знает, где живет его супруга. После всей этой истории она, как сквозь землю провалилась, сообщает «Собеседник».
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Гоген Солнцев , ИД "Собеседник" , Шоу-бизнес
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