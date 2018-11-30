Гоген Солнцев считает, что его престарелая супруга одержима демонами

Вся страна уже несколько недель обсуждает происшествие, которое произошло в студии программы Прямой эфир». Престарелая жена Гогена Солнцева набросилась с кулаками на свою дочь и выбила ей зуб. Гоген до сих пор пребывает в шоке. Он рассказал, что вставлял дочери Терешкович зуб за свой счет. Фрик считает, что скорее всего после пластических операций и резкого омоложения, его супруга подсела на психотропные препараты. Кроме того, она стала употреблять алкоголь. По словам Гогена, он не ожидал такой реакции от Кати и теперь находится в замешательстве.

«Из милой девушки она превратилась в одержимого демонами человека», — заявил Гоген Солнцев.

Фрик отметил, что не виделся с супругой уже три недели. Он поставил жене условие: помириться с дочерью, однако та пока ушла в тень и, судя по всему, идти на мировую не собирается. Солнцев считает, что Екатерина опозорила его на всю страну. Передача шла в рейтинговое время и ее посмотрели миллионы россиян.