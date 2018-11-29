Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России создали петицию о запрете «Прямого эфира» и «Пусть говорят» 

Рамблер 1 час назад
Телешоу, порочащие честь и достоинство Народных и Заслуженных артистов России и СССР, должны быть запрещены. Соответствующую петицию на сайте Change.org создал некий Андрей Сибирский, а подписали уже почти полтысячи человек.
По словам автора петиции, адресованной Госдуме, такие шоу, как «Прямой эфир», «Пусть говорят» и «Ты не поверишь!», в последнее время стали массово посвящать эпизоды лжи, клевете, сплетням и домыслам о личной жизни артистов.
«Это смотрят наши дети», — напомнил он.
Также Сибирский отметил участие, причем платное, в таких программах «откровенно аморальных» людей. По его словам, все это рождает в россиянах злость и агрессию, приводит к деградации и развращению, а также разрушает традиционные ценности.
По этой причине инициатор петиции призвал депутатов законодательно запретить обсуждение подобных тем на телевидении.
Госдума , Шоу-бизнес , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине озвучили цель вторжения в Керченский пролив201
Шукшина назвала расценки на шоу Малахова249
Крым закрыли для всех иностранцев48
Забил до смерти и скрылся: убийце чемпиона грозит 19 лет84
Командующий ВМС Украины пообещал вернуть задержанные суда559
Видео
02:18
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Политика
03:04
В Кремле сказали, чего ждут от нового президента Грузии
Политика В мире
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
01:40
Трамп взялся за ЧП в Керченском проливе
В мире Политика
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
05:31
Степаненко хочет отнять у Петросяна все деньги
Шоу-бизнес
00:33
Забил до смерти и скрылся: убийце чемпиона грозит 19 лет
Происшествия Статьи
00:34
Канатная дорога в Лужниках закрыта
Новости Москвы
04:22
Закон о военном положении на Украине вступил в силу
В мире Украина
00:48
Шепелев вышел в свет с любовницей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение