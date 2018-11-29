В России создали петицию о запрете «Прямого эфира» и «Пусть говорят»

Телешоу, порочащие честь и достоинство Народных и Заслуженных артистов России и СССР, должны быть запрещены. Соответствующую петицию на сайте Change.org создал некий Андрей Сибирский, а подписали уже почти полтысячи человек.

По словам автора петиции, адресованной Госдуме , такие шоу, как «Прямой эфир», «Пусть говорят» и «Ты не поверишь!», в последнее время стали массово посвящать эпизоды лжи, клевете, сплетням и домыслам о личной жизни артистов.

«Это смотрят наши дети», — напомнил он.

Также Сибирский отметил участие, причем платное, в таких программах «откровенно аморальных» людей. По его словам, все это рождает в россиянах злость и агрессию, приводит к деградации и развращению, а также разрушает традиционные ценности.

По этой причине инициатор петиции призвал депутатов законодательно запретить обсуждение подобных тем на телевидении.