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Участника шоу «Голос» избили за сходство с Биланом 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
Фото: Соцсети
Певца Dante избили в Ижевске за сходство с Димой Биланом. Об этом он сам заявил сайту «Дни.ру».
Музыкант рассказал, что прибыл в Ижевск с концертом. Дожидаясь такси на улице, в кепке и с накинутым капюшоном, он почувствовал, что кто-то положил руки на его плечи.
«Развернули и ударили коленом в живот», — рассказал Dante.
По словам певца, после этого двое молодых людей стали в буквальном смысле раздевать его, однако, сняв очки и кепку, прекратили.
«Да это же не Билан!» — проговорил один из них, после чего оба убежали.
По мнению Dante, нападение было связано с тем, что он несколько похож на Диму Билана, для которого недавно сочинил песню «Память». Певец предположил, что нападавшие хотели заполучить «сувениры», чтобы позже продать их фанатам Билана.
Dante известен как участник шоу «Голос» и отборочных туров на конкурс «Евровидение». Недавно певец выпустил дебютный альбом «Молекулы».
Данте , Дима Билан , Шоу-бизнес , Ижевск
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