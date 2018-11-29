В Санкт-Петербурге суд отказался удовлетворить жалобу экс-игрока «Зенита» Александра Кержакова и оставил его сына с матерью Миланой Тюльпановой. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы петербургских судов.
Кержаков обращался в Санкт-Петербургский городской суд, чтобы оспорить решение Петроградского районного суда. Ранее инстанция оставила его ребенка жить с матерью на время бракоразводного процесса.
В мае Тюльпанова сообщила в Instagram, что они с Кержаковым «давно уже» не вместе. Позже она заявила, что он забрал сына и запретил ей видеться с ребенком.
Затем женщина рассказала в соцсетях, что 4,5 месяца лечилась в наркологической клинике, и поэтому ребенка забрали.
Позже пара начала бракоразводный процесс, и суд дал Тюльпановой право забрать ребенка на время разбирательств.
Адвокаты опровергли информацию о зависимостях Тюльпановой, заявив, что посты были написаны под давлением.