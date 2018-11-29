Кержаков проиграл суд за ребенка

Кержаков обращался в Санкт-Петербургский городской суд, чтобы оспорить решение Петроградского районного суда. Ранее инстанция оставила его ребенка жить с матерью на время бракоразводного процесса.

В мае Тюльпанова сообщила в Instagram, что они с Кержаковым «давно уже» не вместе. Позже она заявила, что он забрал сына и запретил ей видеться с ребенком.

Затем женщина рассказала в соцсетях, что 4,5 месяца лечилась в наркологической клинике, и поэтому ребенка забрали.

Позже пара начала бракоразводный процесс, и суд дал Тюльпановой право забрать ребенка на время разбирательств.

Адвокаты опровергли информацию о зависимостях Тюльпановой, заявив, что посты были написаны под давлением.