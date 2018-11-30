У Бари Алибасова объявилась «вторая жена»

В студии программы «Пусть говорят» обсуждали недавний союз, заключенный актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной и продюсером Бари Алибасовым . Счастье семейной пары неожиданно решила нарушить появившаяся в студии актриса Виктория Максимова . Она пришла в свадебном платье и заявила, что является законной женой продюсера группы «На-На». В подтверждении своих слов женщина показала паспорт с печатью о заключении брака с Алибасовым. Виктория Максимова отметила, что заключила брак с Алибасовым 16 лет назад.

По словам Максимовой, продюсер долго за ней ухаживал и в первый раз она даже не согласилась вступить с ним в союз. Однако Бари был очень настойчив, и женщина в итоге не устояла перед чарами красавца. Максимова отметила, что все годы была за Алибасовым, как за каменной стеной.

Для Максимовой новость о том, что Алибасов женился на Лидии Федосеевой-Шукшиной стала настоящим шоком. Она узнала об этом из СМИ. По ее мнению, продюсер стал двоеженцем, потому что она с ним не разводилась.

Вскоре в студии появился адвокат Алибасова Дмитрий Чернобелов. Он заявил, что в свое время Алибасов все-таки развелся с Максимовой и она своей рукой заполнила заявление. В ответ Максимова вспомнила, что Бари действительно давал ей какой-то документ и она, не глядя его подписала, сообщает портал Dni.ru

Добавим, что сам Бари Алибасов заявил, что уже давно счастлив около Лидии Федосеевой-Шукшиной. По его словам, их отношения завязались еще в 19994 году. Тогда же была и брачная ночь. Продюсер также отмечал, что солисты группы «На-На» не смогли присутствовать на его свадьбе, потому что находились в гастрольном туре.