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Виктория Бекхэм рассказала о «покушении» на ее жизнь 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: GLOBAL LOOK PRESS/BIRDIE THOMPSON
Экс-солистка Spice Girls в своей автобиографии поделилась воспоминаниями о письмах с угрозами, которые получала от навязчивого поклонника.
Оказывается письма с угрозами, которые получала героиня Уитни Хьюстон (Whitney Houston) в культовом фильме «Телохранитель», отнюдь не выдумка кинематографистов. Экс-солистке Spice Girls Виктории Бекхэм (Victoria Beckham пришлось пережить несколько более чем неприятных моментов.
Дизайнер рассказала, что в 2000 году стала жертвой преследования навязчивого ухажера. Он слал ей письма с угрозами расправиться с ней. Дело дошло до того, что во время выступления на музыкальной премии Brit Awards она решила, что ее застрелили, когда неожиданно раздались громкие хлопки. Девушки находились на сцене, где им вручали награду за выдающийся вклад в музыку.
«Мы стояли и пели песню Goodbye, а затем на последнем припеве я услышала выстрелы — бах, бах, бах, бах! Я схватилась за живот. Меня застрелили, я знала, что меня застрелили», — рассказала певица о пережитом кошмаре. Тем не менее, хлопки оказались не звуками выстрелов, а просто лопнувшими воздушными шарами. «Нас не предупредили, что это должно случиться», — вспоминает певица. «Когда я поняла, что не умерла, то из моих глаз хлынули слезы облегчения», — добавляет она.
К слову сказать, на этой неделе семье Бекхэмов снова пришлось пережить неприятные моменты — злоумышленники предприняли вторую по счету попытку ограбить их поместье, стоимостью 6 миллионов фунтов стерлингов.
К счастью, благодаря действиям семи охранников и двум собакам, которые преследовали грабителей, злоумышленники ушли ни с чем. Вторая попытка залезть в дом была предпринята спустя месяц после первой, пишет The Sun.
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Виктория Бекхэм , Уитни Хьюстон , Шоу-бизнес
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