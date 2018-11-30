Татьяна Устинова сразу после медового месяца мечтала стать вдовой

Татьяна Устинова — автор популярных детективных произведений, ведущая телепередач «Час суда», «Мой герой». Сейчас Татьяна является одной из самых известных писательниц в России

Татьяна с самого детства любила литературу и начинала пробовать себя в писательстве, но бабушка будущей знаменитости была резко против увлечения внучки. «Все были против гуманитарного образования, гуманитарной работы. И сейчас я даже думаю, что они были правы», — говорит писательница. В итоге по настоянию бабушки она поступила на физфак МГУ . Кроме того, родственница никогда не хвалила Устинову.

«Я всегда была осведомлена о своих недостатках, но другое дело, я ничего не знала о своих достоинствах», — признается Татьяна.

Все же Устинова не оставила своих попыток и продолжала писать. В итоге Татьяна все же смогла добиться успеха. Ее первая книга «Персональный ангел» вышла в 1999 году и разошлась большим тиражом. Дебют писательницы помог ей продолжить писать книги.

А вот личная жизнь писательницы складывалась не самым простым образом. «Я влюбилась на первом курсе, но в скором времени он мне неожиданно заявил, что мы расстаемся, что он никогда на мне не жениться, хотя еще вчера мы ходили в кино. Я не собиралась за него замуж, но в тот момент мне пришло в голову. что оказывается на мне и жениться-то нельзя. И это такая была трагедия для меня. Эта история испортила мне жизнь и самооценку лет на десять вперед», — признается Татьяна. То расставание и грубый отказ сильно подкосили ее восприятие мира.

В скором времени после разрыва с возлюбленным Татьяна познакомилась с Евгением, который учился в том же университете. По словам писательницы, он был лучшим студентом, но был далеко не красавцем и выглядел не самым лучшим образом. Он предложил Устиновой выйти замуж — писательница сразу согласилась, хотя и не любила его.

«Я была влюблена в того мальчика, который меня бросил. Мне хотелось отомстить. Такое прокатывает только в 19 лет, в 22 года я бы на такое не пошла уже. Причем я сомневалась, выходить ли мне замуж за Женю», — вспоминает Татьяна. «Мы ехали из медового месяца, и я думала, что было бы отлично вернуться в Москву и оказаться вдовой. Дура была», — признается Устинова.

Любовь к мужу пришла гораздо позже. Сейчас писательница называет своего супруга самым лучшим мужчиной на свете. Лишь через 10 лет Татьяна поняла, что Евгений — главная любовь ее жизни. Супруг поддерживал писательницу абсолютно во всем.

«После родов я сильно похудела, не могла есть, у меня был страшный токсикоз. Была послеродовая депрессия, после родов за два года набрала 50 килограммов. Женя мне всегда помогал», — говорит Устинова.

Именно Евгений во многом подтолкнул писательницу отнести свои рукописи в издательство.

В какой-то момент Татьяна и Евгений расстались.

«Когда я начала писать книжки, которые стали издавать, я резко стала всем нужна, в том числе и на телевидении. Я стала жить совсем другой жизнью, стала сильно уставать. Муж этого не понимал. Я, идиотка, решила, что я научу Женьку жить и покажу, как ему без меня плохо», — говорит писательница.

Супруги на некоторое разошлись, что Устинова сразу поняла, что не может жить без любимого мужчины. К счастью, Татьяна и Евгений довольно быстро снова сошлись. Недавно они отметили годовщину первой свадьбы — они вместе уже 30 лет.