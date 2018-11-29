Умер с самым дорогим: сестра нашла мертвого Осина с рюмкой в руке

Появились шокирующие подробности смерти певца. Даже родные люди удивлены.

"Мы с Женей созванивались почти каждый день, — рассказала сестра Осина Альбина. — Я часто навещала брата, прибиралась дома, помогала по хозяйству". При этом Альбина уверяет, что в каком бы состоянии не находился Евгений, он всегда, отвечал на телефонные звонки или писал смс-сообщения.

Но в этот раз певец сутки не брал трубку И не отвечал на послания. Женщина заволновалась и поехала к брату. Минут 20 звонила и стучала в дверь квартиры. А потом решила открыть своим ключом и зайти без разрешения. "Женя не любил, когда я так делала, — объясняет Альбина. — Но тут почувствовала: беда! Увы, так и было.

В квартире Осина она обнаружила бездыханное тело родственника и сразу вызвала "скорую". Прибывшие В течение нескольких минут медики лишь развели руками: артист уже сутки был мертв.

"Картина страшная, — цитирует сестру Осина журнал "Тайны звезд". — Женя лежал на диване с рюмкой в руке. Как говорят очевидцы, тело артиста успело одервенеть и вытащить стакан из мертвых окостеневших пальцев удалось с большим трудом. А в гроб певца так и положили с рукой в позе, держащей самое дорогое — стакан… Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 20 Ноя 2018 в 2:52 PST

Напомним, что Евгений Осин умер 17 ноября. Он скончался в собственной квартире в Москве на улице Демьяна Бедного близ станции метро "Полежаевская". Причина смерти пока не известна. По предварительным данным, у артиста остановилось сердце, не выдержавшее длительного бесконтрольного употребления спиртного. Исполнителя хита "Плачет девочка в автомате" похоронили 20 ноября на Троекуровском кладбище столицы.