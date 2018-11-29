Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер с самым дорогим: сестра нашла мертвого Осина с рюмкой в руке 

Дни.ру 31 минуту назад
Появились шокирующие подробности смерти певца. Даже родные люди удивлены.
"Мы с Женей созванивались почти каждый день, — рассказала сестра Осина Альбина. — Я часто навещала брата, прибиралась дома, помогала по хозяйству". При этом Альбина уверяет, что в каком бы состоянии не находился Евгений, он всегда, отвечал на телефонные звонки или писал смс-сообщения.
Дочь покойного Осина попросила у него прощения
Но в этот раз певец сутки не брал трубку И не отвечал на послания. Женщина заволновалась и поехала к брату. Минут 20 звонила и стучала в дверь квартиры. А потом решила открыть своим ключом и зайти без разрешения. "Женя не любил, когда я так делала, — объясняет Альбина. — Но тут почувствовала: беда! Увы, так и было.
В квартире Осина она обнаружила бездыханное тело родственника и сразу вызвала "скорую". Прибывшие В течение нескольких минут медики лишь развели руками: артист уже сутки был мертв.
"Картина страшная, — цитирует сестру Осина журнал "Тайны звезд". — Женя лежал на диване с рюмкой в руке. Как говорят очевидцы, тело артиста успело одервенеть и вытащить стакан из мертвых окостеневших пальцев удалось с большим трудом. А в гроб певца так и положили с рукой в позе, держащей самое дорогое — стакан…
Напомним, что Евгений Осин умер 17 ноября. Он скончался в собственной квартире в Москве на улице Демьяна Бедного близ станции метро "Полежаевская". Причина смерти пока не известна. По предварительным данным, у артиста остановилось сердце, не выдержавшее длительного бесконтрольного употребления спиртного. Исполнителя хита "Плачет девочка в автомате" похоронили 20 ноября на Троекуровском кладбище столицы.
Дни.ру: последние новости
Похоронивший Фриске Шепелев вышел в свет с любовницей и двумя детьми "Против телебезобразия": народ пошел войной на циничных Борисова и Малахова Михаил Боярский ударил по лицу известную актрису
Комментарии
Шоу-бизнес , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: В России началась дедолларизация217
В театральной школе Табакова найден женский труп
Трамп взялся за ЧП в Керченском проливе617
Многомиллиардная операция по спасению Байкала провалилась88
Названы убежища на случай Третьей мировой войны71
Видео
02:18
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Политика
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
01:40
Трамп взялся за ЧП в Керченском проливе
В мире Политика
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
04:22
Закон о военном положении на Украине вступил в силу
В мире Украина
00:48
Шепелев вышел в свет с любовницей
Шоу-бизнес
04:21
Песков анонсировал важное заявление Путина
Политика
01:39
Выкатку первого Ил-112В сняли на видео
Армия
03:10
Киев заявил о блокировании портов в Азовском море
В мире Украина
05:40
«Мы подсажены на США, как на наркотик»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение