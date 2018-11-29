Друзья Нины Кирсо обвинили врачей киевской клиники в обмане

Врачи частной киевской клиники обманывали родных впавшей в кому солистки группы «Фристайл» Нины Кирсо. Об этом «Собеседнику» рассказал ее друг и коллега Сергей Ганжа.

В июне Нина Кирсо впала в кому после инсульта. В июле директор группы «Фристайл» Игорь Лахин рассказывал, что певица была помещена в одну из больниц в столице Украины , «чтобы не создавать лишнего ажиотажа».

«Ниночку перевезли в Полтаву, потому что у нас произошла плохая история с киевской клиникой», — рассказал гитарист «Фристайла» Сергей Ганжа.

По его словам, муж и сестра тратили примерно по 10 тысяч евро ежемесячно на содержание Кирсо в этой больнице, а чтобы оправдать столь высокую цену своих услуг, врачи начали обманывать родных певицы.

В пример Ганжа привел фото, однажды присланное медиками со словами «Нина открыла глаза!». После этого сестра Кирсо пришла в больницу и обнаружила, что певица по-прежнему в коме, а один ее глаз приоткрыт постоянно.

«Медики, скорее всего, пальцами открывали ей один глаз и фотографировали!» — предположил гитарист.

По этой причине родные перевели Нину Кирсо в одну из больниц Полтавы — в отдельную палату в тихом корпусе.