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Друзья Нины Кирсо обвинили врачей киевской клиники в обмане 

Рамблер + ещё 6 6 часов назад
Фото: Нина Кирсо/ok.ru
Врачи частной киевской клиники обманывали родных впавшей в кому солистки группы «Фристайл» Нины Кирсо. Об этом «Собеседнику» рассказал ее друг и коллега Сергей Ганжа.
В июне Нина Кирсо впала в кому после инсульта. В июле директор группы «Фристайл» Игорь Лахин рассказывал, что певица была помещена в одну из больниц в столице Украины, «чтобы не создавать лишнего ажиотажа».
«Ниночку перевезли в Полтаву, потому что у нас произошла плохая история с киевской клиникой», — рассказал гитарист «Фристайла» Сергей Ганжа.
По его словам, муж и сестра тратили примерно по 10 тысяч евро ежемесячно на содержание Кирсо в этой больнице, а чтобы оправдать столь высокую цену своих услуг, врачи начали обманывать родных певицы.
В пример Ганжа привел фото, однажды присланное медиками со словами «Нина открыла глаза!». После этого сестра Кирсо пришла в больницу и обнаружила, что певица по-прежнему в коме, а один ее глаз приоткрыт постоянно.
«Медики, скорее всего, пальцами открывали ей один глаз и фотографировали!» — предположил гитарист.
По этой причине родные перевели Нину Кирсо в одну из больниц Полтавы — в отдельную палату в тихом корпусе.
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