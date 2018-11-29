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Штурм спародировала Волочкову 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Instagram
Певица Наталья Штурм опубликовала в Instagram видео, на котором она делает «ласточку» на берегу моря, прикрывая обнаженную грудь рукой. В подписи к ролику она упомянула балерину Анастасию Волочкову.
«Люблю Настю Волочкову!» — написала она.
Интернет-пользователи решили, что Штурм «гораздо круче» Волочковой.
«Очень красивое спортивное тело», — написала @ex_borisova (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Ой, только не как Настя Волочкова, Вы Лучше…намного))))», — добавил @827dan.
«Наташа же пародирует Влачкову НаСтенку)) Чего не показать хорошую фигуру, в отличие от бревнообразной?» — заявила @chalykushu.russian.
Некоторые подписчики осудили Штурм, заявив, что ее сыну будет стыдно из-за матери перед друзьями, а другие раскритиковали певицу за «грацию картошки».
Ранее интернет-пользователи жаловались, что им надоели фотографии, на которых Волочкова делает шпагат, и посоветовали ей придумать для себя новую «фишку». Однако балерина считает эту гимнастическую фигуру своим фирменным знаком и продолжает публиковать такие фото и видео.
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Наталья Штурм , Анастасия Волочкова , Шоу-бизнес
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