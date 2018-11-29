Штурм спародировала Волочкову

Певица Наталья Штурм опубликовала в Instagram видео, на котором она делает «ласточку» на берегу моря, прикрывая обнаженную грудь рукой. В подписи к ролику она упомянула балерину Анастасию Волочкову

«Люблю Настю Волочкову!» — написала она.

Интернет-пользователи решили, что Штурм «гораздо круче» Волочковой.

«Очень красивое спортивное тело», — написала @ex_borisova (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Ой, только не как Настя Волочкова, Вы Лучше…намного))))», — добавил @827dan.

«Наташа же пародирует Влачкову НаСтенку)) Чего не показать хорошую фигуру, в отличие от бревнообразной?» — заявила @chalykushu.russian.

Некоторые подписчики осудили Штурм, заявив, что ее сыну будет стыдно из-за матери перед друзьями, а другие раскритиковали певицу за «грацию картошки».

Ранее интернет-пользователи жаловались, что им надоели фотографии, на которых Волочкова делает шпагат, и посоветовали ей придумать для себя новую «фишку». Однако балерина считает эту гимнастическую фигуру своим фирменным знаком и продолжает публиковать такие фото и видео.