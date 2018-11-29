Сегодня актриса Нина Гребешкова отмечает день рождения.
Сегодня известная советская актриса Нина Гребешкова отмечает день рождения — ей исполняется 88 лет. В столь почтенном возрасте Нина чувствует себя хорошо. Праздник она намерена отмечать в узком кругу семьи — вместе с дочерью, затем и своими внуками.
В честь дня рождения Нина согласилась пообщаться с журналистами и дать интервью. По словам актрисы, она считает себя счастливым человеком и полностью довольна тем, как прожила свою жизнь. Гребешкова также отмечает, что сыграла много прекрасных ролей, а ее партнерами по съемкам были именитые и талантливые актеры. Но главным мужчиной ее жизни был, конечно же, супруг — легендарный режиссер Леонид Гайдай.
Леонид и Нина прожили вместе 40 лет. Гайдай иногда даже снимал Гребешкову в своих фильмах, например в картине «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». Часто именно жена была вдохновением режиссера для создания той или сцены. К сожалению, Гайдая не стало 25 лет назад. Нина всегда очень тепло говорит о своем супруге.
По словам актрисы, быть замужем за таким режиссером было не так уж и просто, ведь он постоянно был погружен в работу, но супруги справлялись со всеми трудностями. Она каждый день вспоминает о муже. «Я очень скучаю по мужу, мне с ним так повезло. Правда, Леня не снится мне и не зовет меня с собой. Не были ни дня, когда я не вспоминала бы о нем. Знаете, я перематываю в памяти все, что между нами было, и удивляюсь — как он меня терпел, ведь я была такой невыносимой!» — рассказала Нина Павловна «СтарХиту».