Жена Леонида Гайдая каждый день вспоминает о супруге

Сегодня известная советская актриса Нина Гребешкова отмечает день рождения — ей исполняется 88 лет. В столь почтенном возрасте Нина чувствует себя хорошо. Праздник она намерена отмечать в узком кругу семьи — вместе с дочерью, затем и своими внуками.

В честь дня рождения Нина согласилась пообщаться с журналистами и дать интервью. По словам актрисы, она считает себя счастливым человеком и полностью довольна тем, как прожила свою жизнь. Гребешкова также отмечает, что сыграла много прекрасных ролей, а ее партнерами по съемкам были именитые и талантливые актеры. Но главным мужчиной ее жизни был, конечно же, супруг — легендарный режиссер Леонид Гайдай

Леонид и Нина прожили вместе 40 лет. Гайдай иногда даже снимал Гребешкову в своих фильмах, например в картине «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». Часто именно жена была вдохновением режиссера для создания той или сцены. К сожалению, Гайдая не стало 25 лет назад. Нина всегда очень тепло говорит о своем супруге.