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Канделаки купила сыну пентхаус за 100 миллионов рублей 

Рамблер 36 минут назад
Фото: ТАСС
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки подарила 16-летнему сыну Леонтию 340-метровый пентхаус в Москве, пишет телеграм-канал «Мутко против».
Сообщается, что Канделаки приобрела апартаменты в элитном жилом комплексе «Крылатская панорама» еще будучи замужем за Андреем Кондрахиным. На сегодняшний день стоимость жилплощади оценивается более чем в 100 млн рублей.
В 2017 году Тина переписала пентхаус на своего сына от Андрея Кондрахина, 16-летнего Леонтия. Как предполагает телеграм-канал, телеведущая сделала шикарный подарок сыну в честь окончания военного училища.
Издание StarHit сообщает, что Канделаки также является обладательницей шикарного особняка в подмосковном поселке Шелестово площадью 480 квадратных метров.
Тина Канделаки , Шоу-бизнес , Москва
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