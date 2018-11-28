Канделаки купила сыну пентхаус за 100 миллионов рублей

Сообщается, что Канделаки приобрела апартаменты в элитном жилом комплексе «Крылатская панорама» еще будучи замужем за Андреем Кондрахиным. На сегодняшний день стоимость жилплощади оценивается более чем в 100 млн рублей.

В 2017 году Тина переписала пентхаус на своего сына от Андрея Кондрахина, 16-летнего Леонтия. Как предполагает телеграм-канал, телеведущая сделала шикарный подарок сыну в честь окончания военного училища.

Издание StarHit сообщает, что Канделаки также является обладательницей шикарного особняка в подмосковном поселке Шелестово площадью 480 квадратных метров.