Дмитрий Шепелев съехался с избранницей, сообщают ее знакомые

Телеведущий и его возлюбленная Катя теперь живут вместе.

В 2015-м Дмитрий Шепелев стал вдовцом: его любимая Жанна Фриске ушла из жизни после продолжительной борьбы с онкологией. Минувшие три года мужчина посвятил себя работе, представив зрителю новое шоу «На самом деле», а также заботе о сыне Платоне, рассказывая, какой была его мама.

Поклонники не перестают беспокоиться о личной жизни мужчины и постоянно советуют ему жениться. Сам Дмитрий на подобные провокации не реагирует, как предпочитает и не комментировать свои отношения. Однако в его окружении несколько месяцев назад появилась женщина. Вместе с сыном Шепелев этим летом отправился в отпуск в Италию. В окружении гражданского мужа покойной Фриске рассказали, что шоумен в поездке познакомил пятилетнего Платона с близкой подругой Екатериной Тулуповой. По некоторым данным, девушка сопровождала телеведущего и его маленького сынишку за границей.

Как стало известно изданию «Экспресс газета», отношения Екатерины и Дмитрия развиваются. Они вместе ходят на выставки и культурные мероприятия (с мужчиной и женщиной находятся также их дети), а с недавнего времени и живут вместе.

"У Димы с Катей все отлично! — заверила подруга Тулуповой, Лена. — Конец июля и почти весь август ребята с компанией друзей и детьми провели в Италии. Екатерине очень понравилась вылазка в сады Боболи — знаменитый парк во Флоренции — и прогулка по Милану. Этот город, кстати, для их отношений с Димой — знаковый. Именно туда в январе прошлого года Шепелев привез Тулупову на первый совместный романтический уикенд. Шепелев даже завел собаку породы ши-тцу, потому что у его пассии такая же. Не так давно влюбленные съехались, поэтому у них в квартире теперь два пса".

Шепелев пока не прокомментировал новость — мужчина предпочитает беседовать о делах профессиональных.