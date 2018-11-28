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Дмитрий Шепелев съехался с избранницей, сообщают ее знакомые 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Телеведущий и его возлюбленная Катя теперь живут вместе.
В 2015-м Дмитрий Шепелев стал вдовцом: его любимая Жанна Фриске ушла из жизни после продолжительной борьбы с онкологией. Минувшие три года мужчина посвятил себя работе, представив зрителю новое шоу «На самом деле», а также заботе о сыне Платоне, рассказывая, какой была его мама.
Поклонники не перестают беспокоиться о личной жизни мужчины и постоянно советуют ему жениться. Сам Дмитрий на подобные провокации не реагирует, как предпочитает и не комментировать свои отношения. Однако в его окружении несколько месяцев назад появилась женщина. Вместе с сыном Шепелев этим летом отправился в отпуск в Италию. В окружении гражданского мужа покойной Фриске рассказали, что шоумен в поездке познакомил пятилетнего Платона с близкой подругой Екатериной Тулуповой. По некоторым данным, девушка сопровождала телеведущего и его маленького сынишку за границей.
Как стало известно изданию «Экспресс газета», отношения Екатерины и Дмитрия развиваются. Они вместе ходят на выставки и культурные мероприятия (с мужчиной и женщиной находятся также их дети), а с недавнего времени и живут вместе.
"У Димы с Катей все отлично! — заверила подруга Тулуповой, Лена. — Конец июля и почти весь август ребята с компанией друзей и детьми провели в Италии. Екатерине очень понравилась вылазка в сады Боболи — знаменитый парк во Флоренции — и прогулка по Милану. Этот город, кстати, для их отношений с Димой — знаковый. Именно туда в январе прошлого года Шепелев привез Тулупову на первый совместный романтический уикенд. Шепелев даже завел собаку породы ши-тцу, потому что у его пассии такая же. Не так давно влюбленные съехались, поэтому у них в квартире теперь два пса".
Шепелев пока не прокомментировал новость — мужчина предпочитает беседовать о делах профессиональных.
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Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев , Шоу-бизнес
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