Участницу «Дома-2» избили на Сейшельских островах

Столичные правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту избиения участницы проекта «Дом-2» Натальи Игруновой.

Уточняется, что в нападении участвовала коллега потерпевшей по телепередаче. После возвращения Натальи Игруновой она почувствовала недомогание и была госпитализирована.

Во время съемок в проекте участница шоу Ольга Сударкина напала на потерпевшую, нанеся ей удары по лицу.

В настоящее время подозреваемая в нападении задержана. Ей грозит заключение в тюрьме сроком до трех лет, сообщили в ТАСС.