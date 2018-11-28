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Участницу «Дома-2» избили на Сейшельских островах 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Instagram
Столичные правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту избиения участницы проекта «Дом-2» Натальи Игруновой.
Уточняется, что в нападении участвовала коллега потерпевшей по телепередаче. После возвращения Натальи Игруновой она почувствовала недомогание и была госпитализирована.
Во время съемок в проекте участница шоу Ольга Сударкина напала на потерпевшую, нанеся ей удары по лицу.
В настоящее время подозреваемая в нападении задержана. Ей грозит заключение в тюрьме сроком до трех лет, сообщили в ТАСС.
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