Анфиса Чехова рассказала об обидных детских прозвищах

Телеведущая вспомнила, как и за что ее дразнили в детстве.

Телеведущая нередко делится с поклонниками откровениями из детства посредством микроблога. Так, неделю назад она рассказала о юношеских переживаниях из-за личного дневника. Выяснилось, что в возрасте 9-12 лет Анфиса оставила его без присмотра — отец будущей звезды обнаружил тетрадку, в которой его дочь излагала свои мысли, и оставил на листах жесткую рецензию на стихи и высказывания девушки.

Чехова вновь решила вспомнить детство — не самые приятные его эпизоды. Теледива призналась, что в подростковом возрасте ее дразнили и довольно обидно. Самым «легким» ее прозвищем среди сверстников стало «канапе». Куда чаще девушку дразнили из-за пышного бюста: «Мне было лет 14-16 и меня это так бесило, что я могла и врезать мальчишке по наглой улыбчивой морде, осмелившейся меня так назвать. Но редко кого из них могла догнать. А пока догоняла, мое „достоинство“, легшее в основу этой дразнилки, так заманчиво скакало и подпрыгивало, что им только этого было и надо. Один обзовет, а другие стоят и пускают слюни, как я его догоняю.

Но самое противное прозвище, которое меня ранило и угнетало, было „Мадам Грицацуева“, так меня звали за пышную фигуру (в возрасте 16 лет я весила 72 кг. при росте 163 см.). Естественно к этому прозвищу еще прибавлялось: „Знойная Женщина -Мечта поэта“. Анфиса добавила, что очень переживала из-за пышной фигуры, на с годами превратила женственность в одно из любимых качеств.

К слову, Анфиса с возрастом стала выглядеть намного лучше. Пару лет назад она избавилась от 30 лишних кг, не изнуряя себя жесткими диетами и физическими нагрузками. Телеведущая стала прислушиваться к организму и употребляла в пищу то, что считала одновременно вкусным и полезным.