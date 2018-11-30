Грязно оскорбивших россиян Ротару и Вайкуле отправили в одно место

Эксперт предложил поставить в Крыму памятник Вайкуле. Первым о монументе певице заговорил журналист Артур Гаспарян. По его словам, артистка заслуживает быть увековеченной на Красной площади в Москве

"Нет, на Красной площади Лайме памятник не нужен, а вот в Крыму, в Ялте, было бы здорово. Этот теплый российский город скоро уже о ней забудет, по причине того, что Вайкуле в Крым оказывается ездить нельзя. А так хоть памятник будет", — высказал свою точку зрения "Дни.ру" Вадим Манукян. "Конечно, при жизни памятники обычно не ставят, но тут, как мне видится, особый случай. Надеюсь, что крымчане оценят эту идею по достоинству", — отметил он.

В связи с крымской темой эксперт упомянул и еще одну артистку.

"Я бы предложил на набережную памятник поставить поближе к отелю Софии Ротару, чтобы символизм имел завершенные очертания. Насколько я знаю, София Михайловна Крым тоже в последние пять лет игнорирует", — заключил Манукян.

Таким образом, эксперт отправил "артисток" в одно место, посчитав это наиболее справедливым.

Как писали "Дни.ру", после того как Крым вошел в состав России, София Ротару туда не приезжает. Певица живет в Киеве. Но увидеть звезду гуляющей по Крещатику невозможно. София Михайловна уже давно не появляется на улицах, опасаясь навязчивых поклонников.

Напомним, ранее Лайма Вайкуле заявила, что не поедет в Крым ни за какой гонорар. Она добавила, что для европейцев посещение российского полуострова якобы под запретом. При этом певица убеждена, что журналисты "раздули ситуацию".