Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Адвокат Петросяна опроверг слухи о беременности помощницы юмориста 

Рамблер 1 час назад
Фото: кадр из программы
Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин назвал «чистой воды неправдой» информацию СМИ о том, что помощница юмориста Татьяна Брухунова готовится к появлению детей от Петросяна.
В квартире помощницы Петросяна нашли детские кроватки
«Сегодня обсуждали эту тему с Евгением Вагановичем. Поначалу его расстроила эта новость, так как все, что говорится в ней — чистой воды неправда. Потом он взглянул на ситуацию с другой стороны и попросту посмеялся над этим бредом», — сказал Жорин изданию «Стархит».
По словам адвоката, цель таких публикаций — «дестабилизировать состояние Евгения Петросяна, у которого, кстати, сейчас все складывается прекрасно».
Ранее в СМИ появилась информация, что Петросян и 29-летняя Татьяна Брухунова готовятся к рождению близнецов. Татьяна якобы уже начала обустраивать детскую в апартаментах «Садовые кварталы».
Публикация была проиллюстрирована фотографиями из квартиры, якобы принадлежащей помощнице юмориста. На фото в детской, интерьер которой выполнен в синих тонах, стоят две кроватки, из чего журналисты сделали вывод, что пара готовится к рождению двух мальчиков.
Комментарии7
Сергей Жорин , Евгений Петросян , StarHit , Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко неожиданно объяснил «провокацию» в Крыму437
Путин вывел Порошенко на чистую воду
Задержанный в Крыму сотрудник СБУ сделал заявление343
Кремль заступился за возмутившего россиян Брилева
Рядом с российской базой в Сирии произошли взрывы13
Видео
02:18
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Политика
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
04:21
Песков анонсировал важное заявление Путина
Политика
00:36
В Керчь перебросили новейшее оружие России
Армия Оружие
10:23
Путин рассказал о сделке с Турцией по С-400
Политика Армия
04:08
Новая канатная дорога в Москве сломалась на второй день
Новости Москвы
01:27
В Москву придут январские морозы
Погода Новости Москвы
01:04
Американку арестовали за сладкую вату
Происшествия В мире
02:30
Писатель Елизаров госпитализирован после попытки суицида
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение