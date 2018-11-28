Адвокат Петросяна опроверг слухи о беременности помощницы юмориста

Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин назвал «чистой воды неправдой» информацию СМИ о том, что помощница юмориста Татьяна Брухунова готовится к появлению детей от Петросяна.

«Сегодня обсуждали эту тему с Евгением Вагановичем. Поначалу его расстроила эта новость, так как все, что говорится в ней — чистой воды неправда. Потом он взглянул на ситуацию с другой стороны и попросту посмеялся над этим бредом», — сказал Жорин изданию «Стархит».

По словам адвоката, цель таких публикаций — «дестабилизировать состояние Евгения Петросяна, у которого, кстати, сейчас все складывается прекрасно».

Ранее в СМИ появилась информация, что Петросян и 29-летняя Татьяна Брухунова готовятся к рождению близнецов. Татьяна якобы уже начала обустраивать детскую в апартаментах «Садовые кварталы».

Публикация была проиллюстрирована фотографиями из квартиры, якобы принадлежащей помощнице юмориста. На фото в детской, интерьер которой выполнен в синих тонах, стоят две кроватки, из чего журналисты сделали вывод, что пара готовится к рождению двух мальчиков.