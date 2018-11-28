Депардье допрошен полицией Франции по делу об изнасиловании

Французский актер Жерар Депардье , обвиненный в домогательстве и изнасиловании молодой актрисы, дал показания в полиции.

Содержание разговора актера с полицейскими не раскрывается.

В августе 2018 года Депардье стал фигурантом дела о домогательствах. Жалобу подала 22-летняя французская актриса. Девушка заявила, что основанием для жалобы стали события, происходившие 6 и 13 августа в квартире актера.

Депардье не признал вменяемых ему преступлений.

Напомним, Жерар Депардье с 2013 года является гражданином Российской Федерации, брат артиста Ален также изъявил желание получить российский паспорт.