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Депардье допрошен полицией Франции по делу об изнасиловании 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 24 минуты назад
Фото: Reuters
Французский актер Жерар Депардье, обвиненный в домогательстве и изнасиловании молодой актрисы, дал показания в полиции.
После дачи показаний Депардье не заключили под стражу, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию RTL.
Содержание разговора актера с полицейскими не раскрывается.
В августе 2018 года Депардье стал фигурантом дела о домогательствах. Жалобу подала 22-летняя французская актриса. Девушка заявила, что основанием для жалобы стали события, происходившие 6 и 13 августа в квартире актера.
Депардье не признал вменяемых ему преступлений.
Напомним, Жерар Депардье с 2013 года является гражданином Российской Федерации, брат артиста Ален также изъявил желание получить российский паспорт.
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Жерар Депардье , РИА Новости , RTL Group , Шоу-бизнес , Другое , Франция
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