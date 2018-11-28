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Еще пять женщин обвинили Люка Бессона в домогательствах 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Пять женщин заявили, что подверглись сексуальным домогательствам со стороны французского режиссера Люка Бессона. Об этом в среду, 28 ноября, сообщает The Hollywood Reporter.
Бывшая ассистентка режиссера, имя которой не раскрывается, рассказала, что Бессон шантажировал ее и принуждал к сексу. По словам женщины, она постоянно подвергалась харассменту на работе.
Две студентки, проходившие обучение на базе принадлежащей Бессону киностудии Cite du Cinema, также заявили о неподобающем поведении режиссера. Обвинения выдвинула и бывшая сотрудница основанной Бессоном компании EuropaCorp.
Театральный продюсер Карин Айземберт рассказала, что в 1995 году режиссер проводил кастинг в комнате отеля, во время которого он начал насильно хватать Айземберт.
Таким образом, число женщин, обвинивших Бессона в неподобающем поведении, дошло до девяти.
В мае 19-летняя актриса Сан Ван Рой заявила, что режиссер изнасиловал ее, подсыпав в чай наркотики. Токсикологический анализ не показал наличие наркотиков в крови девушки.
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Люк Бессон , The Hollywood Reporter , Шоу-бизнес
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