Лобода скрывает отца своей дочери из-за контракта

Певица Светлана Лобода в эфире YouTube-шоу GazLive заявила, что не говорит об отце своей дочери из-за «контракта». Об этом сообщает «Вокруг ТВ».

Издание отмечает, что интервью с Лободой пропало с YouTube-каналаТО «Gazgolder». Почему это произошло, неизвестно.

В ходе беседы ведущий шоу, рэпер Баста задал певице вопрос об отце ее младшей дочери.

«Мне не очень можно об этом говорить, у меня контракт», — сказала Лобода в ответ.

Она отметила, что отцы обеих ее дочерей принимают активное участие в воспитании девочек.

Несколько лет певица жила в незарегистрированном браке с хореографом Андреем Царем. В 2011 году у них родилась дочь Евангелина, а в 2014-м они расстались. В мае 2018-го Лобода родила дочь Тильду. Имя отца она не раскрывает. Таблоиды называли отцом ребенка солиста Rammstein Тилля Линдеманна.

В октябре артистке сделали срочную операцию из-за камня в почке, а Линдеманн оказался в Москве и пришел на ее выписку.

Продюсер 35-летней певицы Нателла Крапивина рассказывала, что у Лободы есть отношения, но пока она не хочет о них рассказывать.