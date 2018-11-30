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Лобода скрывает отца своей дочери из-за контракта 

Рамблер + ещё 8 2 часа назад
Фото: Instagram
Певица Светлана Лобода в эфире YouTube-шоу GazLive заявила, что не говорит об отце своей дочери из-за «контракта». Об этом сообщает «Вокруг ТВ».
Издание отмечает, что интервью с Лободой пропало с YouTube-каналаТО «Gazgolder». Почему это произошло, неизвестно.
В ходе беседы ведущий шоу, рэпер Баста задал певице вопрос об отце ее младшей дочери.
«Мне не очень можно об этом говорить, у меня контракт», — сказала Лобода в ответ.
Она отметила, что отцы обеих ее дочерей принимают активное участие в воспитании девочек.
Несколько лет певица жила в незарегистрированном браке с хореографом Андреем Царем. В 2011 году у них родилась дочь Евангелина, а в 2014-м они расстались. В мае 2018-го Лобода родила дочь Тильду. Имя отца она не раскрывает. Таблоиды называли отцом ребенка солиста Rammstein Тилля Линдеманна.
В октябре артистке сделали срочную операцию из-за камня в почке, а Линдеманн оказался в Москве и пришел на ее выписку.
Продюсер 35-летней певицы Нателла Крапивина рассказывала, что у Лободы есть отношения, но пока она не хочет о них рассказывать.
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Светлана Лобода , Шоу-бизнес
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