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Таню Терёшину осудили за покупку шубы 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Экс-солистка группы «Hi-Fi» Татьяна Терёшина показала поклонникам в соц. сети Instagram свой новый образ на зиму.
Певица приобрела для себя розовую шубку, о которой давно мечтала. По словам Татьяны, именно такой цвет придает лицу свежий вид и добавляет образу немного кокетства. Стоит отметить, что артистка раньше предпочитала короткие шубы, но решила разнообразить свой гардероб.
Поклонники по достоинству оценили образ Татьяны, написав, что серую зиму нужно разбавлять ярками красками. Однако нашлись и защитники дикой природы, которые увидели в шубе натуральный мех. Они осудили певицу и отметили, что в настоящее время существует множество искусственных вариантов меховых изделий, которые не предусматривают убийства животных.
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Татьяна Терешина , Шоу-бизнес
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