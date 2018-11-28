СК предъявил обвинение главе реабилитационного центра по делу о смерти актера Марьянова

Следствие предъявило обвинение директору подмосковного реабилитационного центра по уголовному делу о смерти актера Дмитрия Марьянова . Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области директору реабилитационного центра "Феникс" предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а именно в незаконном оказании медицинских услуг, не имея на то законных оснований и лицензии, что повлекло по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК РФ)", — сообщили в ГСУ.

По данным следствия, с 6 по 15 октября 2017 года актер находился в реабилитационном центре, где ему вводили внутримышечно медицинские препараты, не выясняя наличие каких-либо заболеваний и противопоказаний, препятствующих применению конкретных лекарственных средств. При этом данные препараты назначаются строго врачом и продаются по рецепту. Кроме этого, несмотря на неоднократные жалобы Марьянова на плохое самочувствие и показания для срочной госпитализации, ему продолжительное время не вызывали скорую помощь, чем лишили своевременной и квалифицированной помощи.

Ранее представитель подмосковного ГСУ СК Ольга Врадий сообщила ТАСС , что по уголовному делу проводились две комплексные судебно-медицинские экспертизы.

Актер умер на 48-м году жизни 15 октября 2017 года. Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области по факту смерти актера было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей").