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Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Путин прокомментировал инцидент в Черном море

Шура пообещал нарядиться в Снегурочку и петь в прокуратуре 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Instagram
Певец Александр Медведев, известный под псевдонимом Шура, рассказал на пресс-конференции НСН, как собирается привлечь внимание прокуратуры к своему разбирательству по поводу квартиры, которая оказалась оформленной на других людей 15 лет спустя после ее продажи артисту.
«Я думаю, что надо с песнями заходить. Брать папку с документами, открывать ногой дверь и с песнями. Они ж любят, когда я пою. И в процессе песен все документы выкладывать им на стол, тогда сразу все будет. Без концерта нам чувствуется уже не обойтись. Приду в прокуратуру песни попеть, наряжусь в Снегурочку, такую яркую, красивую, и буду песни петь. Наверное, так они меня быстрее увидят, поймут и одобрят», — сказал артист.
Ранее на пресс-конференции НСН адвокат певца Алексей Панфилов рассказал, что исковое заявление было подано в отношении нового собственника квартиры Шамиля Исаева, экс-сотрудника компании «Столица» Мурата Арабова, а также в отношении Департамента градостроительной политики города Москвы. Правозащитник также обвинил сына Лужкова в причастности к ситуации.
В свою очередь, директор артиста Павел Депершмидт рассказал о подозрительном звонке с угрозами в адрес Шуры.
Напомним, в мае этого года к Александру Медведеву пришли якобы законные собственники его квартиры. По словам певца, в 2003 году при покупке квартиры он стал жертвой черных риелторов. Трансляция пресс-конференции НСН артиста доступна здесь.
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Комментарии
Алексей Панфилов , Александр Медведев , Генпрокуратура РФ , Шоу-бизнес
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