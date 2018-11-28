Адвокат Шуры обвинил сына Лужкова в захвате квартиры певца

Адвокат певца Александра Медведева , известного под псевдонимом Шура, Алексей Панфилов обвинил сына Лужкова в том, что артист остался без квартиры. Об этом правозащитник заявил на пресс-конференции НСН.

По словам Панфилова, в 2003 году Александр Медведев купил квартиру у застройщика «Градострой», который в тот же день совершил сделку с неким Муратом Арабовым, бывшим сотрудником компании «Столица». Один из учредителей затем убедил Шуру, что он подписал договор дарения, который тот, по словам адвоката, не подписывал.

«Александр никому ничего не дарил. Арабов не друг, это экс-сотрудник «Столицы». Учредители компании «Столица» и у этого застройщика «Градострой»— одни и те же учредители. Один это сын Лужкова, Александр. Другой Бондаренко», — сказал адвокат Шуры.