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Адвокат Шуры обвинил сына Лужкова в захвате квартиры певца 

Национальная Служба Новостей 31 минуту назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Адвокат певца Александра Медведева, известного под псевдонимом Шура, Алексей Панфилов обвинил сына Лужкова в том, что артист остался без квартиры. Об этом правозащитник заявил на пресс-конференции НСН.
По словам Панфилова, в 2003 году Александр Медведев купил квартиру у застройщика «Градострой», который в тот же день совершил сделку с неким Муратом Арабовым, бывшим сотрудником компании «Столица». Один из учредителей затем убедил Шуру, что он подписал договор дарения, который тот, по словам адвоката, не подписывал.
«Александр никому ничего не дарил. Арабов не друг, это экс-сотрудник «Столицы». Учредители компании «Столица» и у этого застройщика «Градострой»— одни и те же учредители. Один это сын Лужкова, Александр. Другой Бондаренко», — сказал адвокат Шуры.
Напомним, в пресс-центре НСН проходит пресс-конференция о том, как известный певец 1990-ых Шура лишился своей квартиры. Трансляция доступна здесь.
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Алексей Панфилов , Александр Медведев , Шоу-бизнес
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