СМИ рассказали о заросшей плесенью квартире Осина

Родственников умершего певца Евгения Осина шокировало состояние квартиры, в которой он жил. Как сообщают «Дни.ру», квартира оказалась непригодной для проживания.

По данным издания, паркет в квартире «вскрылся» из-за гнили и плесени, а трубы, дверные ручки, петли и обои требуют срочной замены из-за изношенности. Также жилье необходимо продезинфицировать и провести там противогрибковую обработку.

Кроме того, в квартире требуется заменить пришедшую в негодность мебель. По версии «Дней.ру», на ремонт придется потратить два миллиона рублей.

О смерти Евгения Осина стало известно 17 ноября. Певцу было 54 года, он страдал от многолетней алкогольной зависимости.

Ранее «Дни.ру» писали, что наследникам артиста достанется трехкомнатная квартира в доме неподалеку от станции метро «Полежаевская». По данным издания, квартира площадью в сто квадратных метров стоит около 30 миллионов рублей.