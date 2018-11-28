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СМИ рассказали о заросшей плесенью квартире Осина 

Рамблер + ещё 2 3 часа назад
Фото: скриншот видео Youtube
Родственников умершего певца Евгения Осина шокировало состояние квартиры, в которой он жил. Как сообщают «Дни.ру», квартира оказалась непригодной для проживания.
По данным издания, паркет в квартире «вскрылся» из-за гнили и плесени, а трубы, дверные ручки, петли и обои требуют срочной замены из-за изношенности. Также жилье необходимо продезинфицировать и провести там противогрибковую обработку.
Кроме того, в квартире требуется заменить пришедшую в негодность мебель. По версии «Дней.ру», на ремонт придется потратить два миллиона рублей.
О смерти Евгения Осина стало известно 17 ноября. Певцу было 54 года, он страдал от многолетней алкогольной зависимости.
Ранее «Дни.ру» писали, что наследникам артиста достанется трехкомнатная квартира в доме неподалеку от станции метро «Полежаевская». По данным издания, квартира площадью в сто квадратных метров стоит около 30 миллионов рублей.
Евгений Осин , Шоу-бизнес
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