Балерина продемонстрировала, как надо принимать ледяные ванны
С наступлением зимнего сезона мастерица эпатажа Анастасия Волочкова подала пример всем, кто боится холода, как надо закалять свой организм. Вновь ее обнаженная натура вызвала живой резонанс, когда, небрежно прикрывая банным веником наготу, Анастасия приготовила себе ледяную купель и, разогревшись предварительно в парилке, погрузилась в лед.
Зрители буквально содрогнулись от этого зрелища, хотя им пора бы уже привыкнуть к обнаженным видео звезды.
Известно, что Анастасия Волочкова оказалась первой из звездных дам, кто не постыдился пригласить журналистов в баню, поделиться своими секретами закаливания, а в дальнейшем постоянно комментировала банную тему как опытный эксперт. Но вот чтобы себя морозить добровольно — это впервые.
«Любимая купель. Холодно безумно. А вы окунаетесь в такую ледяную воду? Это сила!» — написала Анастасия.
Мнения публики разделились. Одни хвалили балерину за смелость и предостерегали от воспаления легких. Другие глумились как могли и намекали, что диагноз уже очевиден, раз снова догола разделась. Сама Анастасия Волочкова ни на один комментарий не ответила.