Анастасия Волочкова разделась и замерзла

Балерина продемонстрировала, как надо принимать ледяные ванны

Зрители буквально содрогнулись от этого зрелища, хотя им пора бы уже привыкнуть к обнаженным видео звезды.

Известно, что Анастасия Волочкова оказалась первой из звездных дам, кто не постыдился пригласить журналистов в баню, поделиться своими секретами закаливания, а в дальнейшем постоянно комментировала банную тему как опытный эксперт. Но вот чтобы себя морозить добровольно — это впервые.

«Любимая купель. Холодно безумно. А вы окунаетесь в такую ледяную воду? Это сила!» — написала Анастасия.

Мнения публики разделились. Одни хвалили балерину за смелость и предостерегали от воспаления легких. Другие глумились как могли и намекали, что диагноз уже очевиден, раз снова догола разделась. Сама Анастасия Волочкова ни на один комментарий не ответила.