Анна Калашникова пострадала из-за хронической усталости на фоне интенсивной работы и нервного напряжения.
Находясь в аэропорту в Москве, она направилась в багажный терминал, где почувствовала себя плохо. Анна потеряла сознание, но ей чудом удалось избежать падения, после чего ее отвезли в больницу для дальнейшего осмотра и оказания медицинской помощи.
Друг артистки, светский хроникер Леван Тодуа, подтвердил, что она столкнулась с последствиями переутомления, но потеря сознания ничему её не научила, и, находясь в больнице, звезда продолжала совершать деловые звонки за границу.