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Пока вы спали: Военное положение раскололо Украину
Пока вы спали: Военное положение раскололо Украину

Стал известен диагноз Анны Калашниковой 

Russianshowbiz.info 55 минут назад
Фото: instagram.com/annakalash
Анна Калашникова пострадала из-за хронической усталости на фоне интенсивной работы и нервного напряжения.
Находясь в аэропорту в Москве, она направилась в багажный терминал, где почувствовала себя плохо. Анна потеряла сознание, но ей чудом удалось избежать падения, после чего ее отвезли в больницу для дальнейшего осмотра и оказания медицинской помощи.
Друг артистки, светский хроникер Леван Тодуа, подтвердил, что она столкнулась с последствиями переутомления, но потеря сознания ничему её не научила, и, находясь в больнице, звезда продолжала совершать деловые звонки за границу.
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Анна Калашникова , Леван Тодуа , Шоу-бизнес , Москва
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