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Звезда «Турецкого гамбита» Ольга Красько стала жертвой мошенников 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Instagram
Известная российская актриса, звезда картины «Турецкий гамбит» Ольга Красько не так давно посетила суд. Она была на процессе по делу банды интернет-мошенников. Красько сама пострадала от их действий.
Звезда рассказала, что решила купить себе новый сотовый телефон. Она нашла его в Сети. Причем цена оказалась чуть меньше, чем он стоит в магазинах. Красько клюнула на удочку мошенников и перевела им деньги. После этого с ней перестали выходить на связь и телефон она так и не увидела.
К счастью, спустя некоторое время мошенники были задержаны. Оказалось, что Красько далеко не единственная, кто пострадал от их рук.
Находясь в суде, Красько сказала, что для нее даже интересно получить такой опыт и побывать в таком месте, где она раньше никогда не была. Между тем полиция просит всех россиян быть бдительными, потому что интернет-мошенники не спят и придумывают все новые способы, как облапошить доверчивых россиян, сообщает канал «РЕН-ТВ».
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Ольга Красько , Шоу-бизнес
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