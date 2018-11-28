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Тутта Ларсен назвала причину своей болезни 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Тутта Ларсен пожаловалась подписчикам Instagram на плохое самочувствие. В ноябре она всегда болеет ларингитом. Ничего не помогает, остается только щадить связки и молчать. А это непросто при полотном графике съемок. Ларсен спросила у врача о причине ее хронического недуга. И доктор напомнила ей о давней истории.
18 лет назад теледива сидела дома одна, больная и в положении. Ее муж в это время развлекался в клубе с девушками. Тутте было одновременно и обидно, и страшно, что он не придет совсем. У нее начался приступ удушья, пришлось вызывать скорую. С тех пор ее горло сжимается словно тисками каждый ноябрь.
Поклонники подтвердили, что психосоматика всегда срабатывает четно и начали вспоминать подобные случаи из своей жизни. Ведущей пожелали скорейшего выздоровления и посоветовали бронхо-мунал и чай с ромашкой.
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Тутта Ларсен , Шоу-бизнес
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