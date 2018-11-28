В Сети Бузову раскритиковали за еще не выпущенную песню

Певица, телеведущая Ольга Бузова анонсировала в Instagram выход новой песни — «быстрой и танцевальной». Интернет-пользователи решили раскритиковать Бузову заранее и заявили, что новая песня будет такой же, как и старые.

«Такая же бездарная и ничем не будет отличаться от остальных недопесен», — написала @anyacocoss (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Очередной бред наверно! Как же быстро пишутся песни без смысла», — добавила @lencik_shiganowa.

Некоторые подписчики попросили Бузову не выпускать песню и заявили, что певицу лучше не слушать вживую, а только «под фанеру».

«Опять новая? Сколько можно», — возмутилась @entnw.

«Пожалуйста, НЕ НАДО НОВУЮ ПЕСНЮ, ПРОШУУУ», — написала еще одна пользовательница.

В то же время многие комментаторы заявили, что с нетерпением ждут новую песню Бузовой.

«Выпускай, а то на дискотеку нечего ставить, хоть под твою музыку зажееем», — призвала певицу @m_kvaratshelia.

Ранее Бузова была участницей «Дома-2», а затем стала ведущей этого шоу. В 2016 году она начала карьеру певицы, выпустив песню «Под звуки поцелуев».

О творчестве Бузовой положительно отзывался Филипп Киркоров Лев Лещенко назвал ее «достаточно интеллектуальным» и артистичным человеком. По его мнению, если у певицы есть публика, то «она нужна, и нечего тут обсуждать».

Интернет-пользователи хвалили Бузову за живое исполнение песни «Мало половин» под гитару. В Сети пришли к выводу, что певица работает над своим голосом.