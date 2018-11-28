Певица, телеведущая Ольга Бузова анонсировала в Instagram выход новой песни — «быстрой и танцевальной». Интернет-пользователи решили раскритиковать Бузову заранее и заявили, что новая песня будет такой же, как и старые.
«Такая же бездарная и ничем не будет отличаться от остальных недопесен», — написала @anyacocoss (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Очередной бред наверно! Как же быстро пишутся песни без смысла», — добавила @lencik_shiganowa.
Некоторые подписчики попросили Бузову не выпускать песню и заявили, что певицу лучше не слушать вживую, а только «под фанеру».
«Опять новая? Сколько можно», — возмутилась @entnw.
«Пожалуйста, НЕ НАДО НОВУЮ ПЕСНЮ, ПРОШУУУ», — написала еще одна пользовательница.
В то же время многие комментаторы заявили, что с нетерпением ждут новую песню Бузовой.
«Выпускай, а то на дискотеку нечего ставить, хоть под твою музыку зажееем», — призвала певицу @m_kvaratshelia.
Ранее Бузова была участницей «Дома-2», а затем стала ведущей этого шоу. В 2016 году она начала карьеру певицы, выпустив песню «Под звуки поцелуев».
О творчестве Бузовой положительно отзывался Филипп Киркоров. Лев Лещенко назвал ее «достаточно интеллектуальным» и артистичным человеком. По его мнению, если у певицы есть публика, то «она нужна, и нечего тут обсуждать».
Интернет-пользователи хвалили Бузову за живое исполнение песни «Мало половин» под гитару. В Сети пришли к выводу, что певица работает над своим голосом.