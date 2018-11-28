Помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую СМИ называют новой спутницей юмориста, обустроила детскую комнату в своей квартире и поставила там две кроватки для младенцев. Об этом пишет «Комсомольская правда».
«КП» утверждает, что ей удалось выяснить, с какой дизайнерской компанией сотрудничала Брухунова. На сайте этой фирмы опубликованы фото ремонта квартиры. Кому именно принадлежит жилье, там не указано, но, по данным газеты, схема квартиры Брухуновой в Росреестре и дизайнерский план полностью совпадают.
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