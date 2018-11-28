Валерия получила почётную награду

Валерия поделилась с подписчиками Инстаграм радостной новостью. Она стала Кавалером ордена Дружбы. Певица объяснила, что музыка объединяет самых разных людей. Валерия гордится наградой и считает ее значимой.

Также артистка опубликовала фото после церемонии. Рядом с ней находится прославленная художественная гимнастка Ирина Винер , обладательница множества титулов. Спортсменка стала Кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени.

Фанаты поздравили Валерию с наградой, отметили ее талант и позитивный жизненный настрой. Завистники попытались высмеять патриотизм артистки, но их жалкие потуги были резко пресечены.