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Трамп пригрозил отменить встречу с Путиным

Валерия получила почётную награду 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Валерия поделилась с подписчиками Инстаграм радостной новостью. Она стала Кавалером ордена Дружбы. Певица объяснила, что музыка объединяет самых разных людей. Валерия гордится наградой и считает ее значимой.
Также артистка опубликовала фото после церемонии. Рядом с ней находится прославленная художественная гимнастка Ирина Винер, обладательница множества титулов. Спортсменка стала Кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени.
Фанаты поздравили Валерию с наградой, отметили ее талант и позитивный жизненный настрой. Завистники попытались высмеять патриотизм артистки, но их жалкие потуги были резко пресечены.
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