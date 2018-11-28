Алла Пугачева, в 2010 году прекратившая гастрольную деятельность, сделала исключение и спела на дне рождения супруги своего друга, композитора Игоря Крутого, — Ольги.
На 55-летний юбилей женщины Пугачева пришла с мужем Максимом Галкиным, спела и произнесла тост в честь Ольги и Игоря Крутых. "Хотелось бы, чтобы вы достойно жили до старости. Чтобы и мне дожить до этого момента, когда я смогу посмотреть на вас и понять, что вы действительно все преодолели и стали любить друг друга еще сильнее", — цитирует Аллу Пугачеву "Стархит".
В начале ноября болезнь заставила Аллу Пугачеву отменить праздничное выступление на концерте Леонида Агутина. Визит к Крутым — второй выход в свет Аллы Пугачевой после болезни.