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Михалков рассказал про обвинения в гомосексуализме и нашел в них выгоду 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Российский режиссер, актер, сценарист и продюсер Никита Михалков прокомментировал слухи о своей нетрадиционной ориентации в интервью видеоблогеру Юрию Дудю, опубликованном на YouTube.
Отвечая на вопрос, режиссер отметил, что слухи о его нетрадиционной ориентации — «это очень выгодно», так как их можно использовать в свою пользу в разных ситуациях.
«Выгода во всем (…) Я абсолютно этому не сопротивляюсь. Даже в лоб никому не дам [за это]», — сказал он, отметив, что он «не гей».
Михалков также ответил, что никогда не испытывал сексуального влечения к мужчинам, а самих гомосексуалистов он не любит.
«Для меня это противоестественно. А почему я должен их любить?», — отметил режиссер.
Ранее Никита Михалков прокомментировал качество своих фильмов. На вопрос Дудя о том, снимал ли режиссер когда-нибудь «говно», он ответил, что «наверное, снимал», но сам он свои фильмы таковыми не считает.
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Никита Михалков , Шоу-бизнес , Видео
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