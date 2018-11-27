«Все соки выжали»: муж Рапунцель из шоу «Дом-2» намекнул на скорый развод

С самого утра в доме Рапунцель неспокойно, уставший от постоянных претензий жены Дмитренко не на шутку разозлился. Мужчина заявил, что устал оплачивать прихоти Ольги, которая почему-то считает себя звездой телепроекта "Дом-2".

Весь день участники релити-шоу бранились, и уже к вечеру страсти настолько накалились, что Дмитренко и Рапунцель не могли даже сидеть рядом без скандала. На лобном месте Ольга заявила, что сомневается в том, что ее благоверный копит на квартиру. Девушка боится, что супруг тратит деньги на себя и не откладывает на будущее.

Дмитрий, в свою очередь, опасается остаться без квартиры, которую, к слову, еще не купил. Он предложил жене подписать брачный контракт, чтобы в случае развода, все нажитое делилось пополам.

"Тогда мы сегодня поедем к юристу, чтобы ты была полностью уверена. Пропишем, что в будущем квартира будет наша… Укажем нажитый капитал", — заявил Дмитренко.

Участница телестройки была ошарашена недоверием мужа. Она заявила, что никогда не тянула с того деньги, якобы все вещи для ребенка она покупает из собственных средств, а за питание малышки платит Дмитрий.

Сестра Рапунцель Алена встала на сторону Ольги. Девушка не понимает, почему Дмитренко так несправедлив к жене.

"Оля, что только розовые очки сняла!? Проснулась!? Угроза вылета с проекта и ты задумалась, а что дальше!? Да ничего! Вы ни чего оба не умеете! Учиться надо! Развиваться! Халявы долго не бывает! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "как он вообще женился на этой балалайке только позор и все", "она больше его получает на проекте вот пусть и покупает что хочет", "Не о том мечтала рапа😀😎", "Делят шкуру еще не убитого медведя", "Правильно Оля говорит. А то этот жмот сейчас притихарит денежки, а потом и след поостыл", "Не верь Дмитрий этой семье, все расписывай и подписывай Они и так уже из тебя все соки выжали, стал похож на мумию", — пишут поклонники телестройки в Сети.

Примечательно, что мнения фанатов "Дома-2" разделились. Кто-то с пеной у рта защищает Дмитренко и советует ему бросить меркантильную Рапунцель, другие, наоборот, встали на сторону участницы шоу "Дом-2", говоря о том, что чувства Дмитрия не настоящие.